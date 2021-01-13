政Whats噏：過去3年2000幅議員宣傳品違規　部分涉抹黑煽動仇恨

過去3年，多達2000幅立法會議員或區議員嘅宣傳品因違規而需要移除。

立法會議員同區議員過去多年一直獲准喺指定公共地方展示橫額，但有部分橫額被指涉及抹黑或煽動仇恨，情況喺舊年民主派主導區議會後愈趨嚴重。政府今日（13日）回應議員書面質詢時就話，喺2018年至2020年期間，有多達2000幅立法會議員或區議員嘅宣傳品，因為唔合乎有關指示而要移除！

當局話立法會議員同區議員可以根據「路旁展示非商業宣傳品管理計劃」，獲分配指定公眾地點展示宣傳品，惟要符合《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》嘅要求，包括所載嘅內容同資料必須遵從香港法律，不得展示淫褻或意識不良內容，亦唔可以宣傳商品、收費服務或活動。

當局又話，如果立法會議員同區議員嘅宣傳品唔符合有關指示，相關部門會被要求對方喺限期前主動移除；而過咗限期嘅話，食物環境衞生署就會根據《公眾衞生及市政條例》移除涉事宣傳品，仲會向有關人士追討相關費用。另外，若果問題涉及區議員嘅宣傳品，有關區議員亦唔會獲發還有關嘅印刷同宣傳開支添！