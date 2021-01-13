疏忽過路案勝訴反要付訟費　女裁判官判令交上訴庭審理

暫委特委裁判官何麗明，2018年審理一宗簡單及最高刑罰為罰款500港元的行人疏忽過路傳票案，卻花上91天才將案審結，最終案中女被告獲判無罪，但何官拒絕向女被告批出訟費，更批評辯方兩名辯方律師誤導法庭及拖延審訊，下令兩名律師須支付共約62萬港元訟費給控方。女被告及兩名律就該訟費命令提出上訴，高院原訟庭法官張慧玲認為他們針對何官專業的指控嚴重，今天(13日)指示上訴聆訊將交由上訴庭審理。

何官於去年10月下令辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝分別要支付逾29萬港元及32萬港元訟費給控方，批評2人均有不當行為，例如陳詞內容不實，涉誤導法庭，而2人亦分別無禮地將汽水放在律師枱上及將紙扔到枱上等。

至於案中尼泊爾籍女被告Thapa Kamala，於2016年4月在大潭道一輛停泊路旁之的士後方橫過馬路，被另一輛從對面線駛來之的士撞傷，她事後被票控。案件於2018年1月開審，至2019年8月底才結束，審訊歷時91天。她雖獲判無罪，但何官指她自招嫌疑，拒絕向她批出訟費。

Kamala已入稟區院及高院，分別向何官、負責檢控的律政司司長鄭若驊、兩名控方大律師和負責調查案件的警察索償，有關案件仍待排期處理。