科興疫苗整體有效率勉強達標　料100萬支供港額按時抵達

港府購入的3款新冠疫苗中之一為中國科興出產的疫苗，其第三期臨床測試結果日前公布，疫苗的整體有效率僅50.38%，勉強達到世界衞生組織規定疫苗有效率須達50%的審批標準。北京科興中維生物技術有限公司董事長尹衛東今日(13日)於內地記者會指，第三期臨床測試結果，證明疫苗在世界各地的安全有效性是良好，目前可年產5億支疫苗的一期生產線已完成，並投入生產，二期生產線預計下月可投入生產，預計100萬支供港疫苗能按照合約的規定準時抵港。

除在巴西進行的臨床研究，尹提到，科興疫苗亦在土耳其、印尼以及智利等國開始第三期臨床研究，當中土耳其的中期分析，其疫苗保護率能達到91.25%、而在印尼的第三期臨床研究結果，保護率則為65.3%。

尹衛東指，科興疫苗已經中國國家藥監局的GMP(Good Manufacturing Practice)驗收，同時完成了巴西、土耳其、新加坡和智利的GMP檢查，能夠充分保障現在疫苗的需求。而目前可年產5億支疫苗的一期生產線已完成，並投入生產；而二期生產線同樣能年產5億支疫苗，預計下月可投入生產。

尹表示，陸續收到多個國家的訂單並簽訂疫苗供應的協議，包括印度尼西亞、土耳其、馬來西亞、新加坡、菲律賓等國。與此同時，截止到本月10日，已經超過了700萬科興疫苗供應到各省，特別是北京、廣東等省，均已大規模接種，看到良好的安全性效果，並就有效性展開研究和追蹤。至於香港早前與該公司簽署的的疫苗供應協議，該公司已提交了相關的註冊文件和有關技術條款的信息，相信能夠按照合約的規定準時向香港提供疫苗。