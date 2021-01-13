學者批政府「圍爐取暖」拒聽意見　年輕人感不被尊重有離心

學者指年輕人感難以在港實踐自由公義，故抱着不願意心情離港。

前年的反修例風波導致社會嚴重撕裂，年輕人對政府的不滿情緒至今仍未平息。港大社會科學院副院長(研究)葉兆輝今午(13日)於網台節目上認為年輕人在港難實踐自由公義，迫使他們不得已選擇離開香港，他又批評政府一直如「圍爐取暖」，予人感覺未有尊重年輕人意見，故對方才嘗試透過制度外的方法表現出來。

葉指前年的社會運動除了因反對修訂《逃犯條例》而起外，亦涉年輕人出路及社會公義問題，如政府一直未有正視，長遠而言將難以根治。對於現時外國放寬移民政策，他指年輕人對香港有感情，惟他們心感難以在港實踐自由公義，故抱着不願意心情離港。

政府過去亦有舉辦對話平台，他指對話平台予年輕人感覺不被尊重，他更形容政府態度「不太好」拒聽意見，令年輕人難在制度中反映想法。他認為政府需要疏導年輕人的不滿情緒，而青年問題複雜，政府不應只以單一政策處理。

他強調如要做好社會和諧，各持份者都要先行出一步，舉例指警方就前年示威案件拘捕近萬名青年，政府應對干犯嚴重罪行以外的人士伸出「橄欖枝」。