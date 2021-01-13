私人協約批換地建丁屋合法合憲　政府歡迎裁決　或意味不會上訴

上訴法庭今日（13日）對丁屋政策司法覆核案件原訟法庭判決的上訴作出裁決。上訴法庭裁定，小型屋宇政策的所有環節，即免費建屋牌照、私人協約及換地安排，均屬於《基本法》第40條內的新界原居民合法傳統權益並合法合憲。政府對此裁決表示歡迎，意味不會上訴，換言之，再無藉口不去檢討丁屋政策。

發展局發言人表示，政府會繼續執行丁屋政策。至於較早前因原訟法庭判決而暫停接收及處理的以私人協約及換地方式申請政府土地的小型屋宇申請，當局將研究上訴法庭的判詞，再安排恢復接收和處理這兩類申請。

然而政府早在回歸後已成立委員會檢討丁屋政策，但至今仍交白卷。曾任發展局局長的特首林鄭月娥早年曾推搪指，因丁屋政策正進行司法覆核，故稱不宜評論。

​小型屋宇政策自1972年起實施，批地方式有3種，包括以免費建屋牌照方式容許申請人在其私人土地上興建小型屋宇、以私人協約方式批出政府土地，以及以換地方式批准在私人土地或政府土地上建屋。

高等法院原訟法庭於2019年4月8日就司法覆核案作出裁決，其後同年4月30日作出命令，裁定小型屋宇政策下以免費建屋牌照方式及換地方式申請在私人土地興建小型屋宇屬於《基本法》第40條內的新界原居民合法傳統權益，並合法合憲；但以私人協約方式及換地方式申請政府土地興建小型屋宇則不屬該等權益。與訟各方均提出上訴，直至上訴法庭今日裁定政府上訴得直。