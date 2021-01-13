李卓人梁國雄等遊行涉違禁聚令　雖4人一組警指為同一遊行

工黨及社民連去年五一勞動節在金鐘遊行請願，要求政府設立失業援助金及爭取勞工權益等，期間工黨主席郭永健及社民連主席吳文遠等共8人被票控違反禁聚令；工黨副主席麥德正則另被票控未能出示身分證明文件。案件今（13日）在東區法院開審，為首宗在示威請願活動中違反《禁聚令》的審訊。8人否認禁聚令傳票，惟麥承認不能出示身分證控罪。

被告為郭永健（33歲）、何偉航（35歲）、黃浩銘（31歲）、曾健成（64歲）、麥德正（48歲）、吳文遠（43歲）、李卓人（63歲）及梁國雄（64歲）。傳票指他們於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與受禁群組聚集。麥德正另被控沒有向高級督察韋鑑洸出示身分證明文件。

高級督察韋鑑洸供稱，當日8人之間的距離不足1.5米，彼此有交談並向記者發言，梁國雄以揚聲器帶領叫口號。被問到8名被告是否分兩組遊行，韋指他們只不過每4個人拿着一張橫額，進行的卻是同一遊行。韋又指8人在現場準備示威標語卡、測試揚聲器、與警方爭論的行為，已經是在進行一個公眾集會。他當時向各人作出多次警告但無效，但他們見到警方準備作出票控時便分成兩組並嘗試離開。

對於梁國雄當時詢問：「我兩組人遊行，每一組隔幾耐出發先合理」，韋表示不能明確回答，只能根據實際情況作出執法決定。辯方律師又指，被告參與當日的集會，是行使憲法保障的和平示威集會權利，有合理辯解。惟韋不同意，認為是次集會並不獲豁免。