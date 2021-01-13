轟政府忽視流浪貓狗問題　動物權益組織促官辦「貓狗善終園」

近期本港接連發生虐待動物案，而遺棄動物的情況亦變本加厲。東方報業集團深入探討流浪貓狗問題，為政府獻上「貓狗善終園」藍圖，建議政府集中接收及處理被虐的流浪貓狗，令流浪動物絕迹街頭。概念得到動物福利團體的廣泛支持，指遺棄動物的情況「失控」，直斥政府從未投放資源解決流浪貓狗問題，做法不負責任，認為應官辦管理善終園，為流浪貓狗提供更全面的照顧。

香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅非常贊成興建「貓狗善終園」，指遺棄動物的情況持續惡化，特別是去年下旬的情況更是失控，相信由於大量市民失業、移民等，突然湧現大量被拋棄的動物。謝指其管理的流浪貓狗場所中，有8成動物屬被棄養，形容是「收到手軟」，但協會資源有限，故較少接收年紀老邁的貓狗，相信由政府官辦管理「貓狗善終園」，將為流浪貓狗提供更全面的照顧。

謝又批評政府加強動物權益的保障效率及成效太低，相信是次有議員將「貓狗善終園」藍圖提交予立法會討論，可更有效地鞭策政府加快工作進度。此外，謝亦批評社會虐殺動物的情況嚴重，例如留意到不少人因自身壓力「爆煲」而找寵物出氣，而老一輩往往習慣將寵物放置屋外，認為政府的工作做得不足，應盡早進行全面修例，將主人的責任「白紙黑字寫清楚」。

動物收容中心的義工何先生指流浪動物問題與政府息息相關，炮轟政府一直沒有為流浪動物「做返啲嘢」，認為政府需要採納東方建議的「貓狗善終園」藍圖，從建設收容中心的第一步做起，長遠起見應與民間團體展開合作，杜絕社區流浪貓狗。他直言，每次打開報紙都有虐待貓狗的報道，斥政府從未嚴懲虐待貓狗的人士，每次輕輕放過、處罰未見阻嚇性。