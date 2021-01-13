輪候公屋逾3年者最快年中獲租津　逾80%家庭憂無良業主加租

本港不少基層家庭被迫瑟縮在租金高昂、衞生環境惡劣的劏房，港府擬在今年年中起推出「現金津貼試行計劃」，為輪候公屋逾3年的非綜援租樓戶提供租金津貼。有工會今（13日）發表調查報告，當中逾80%受訪的潛在受惠家庭擔心津貼會落入業主手中。工會批評津貼僅作出某程度的補償，未能改善「上樓難」情況，亦擔憂津貼成為無良業主的加租藉口，促當局作出防範，並加強公屋規劃。

工聯會過去3日以電話訪問逾百戶潛在受惠家庭，當中逾60%受訪者收入減少，56%遭業主加租；另外，超過80%受訪者憂慮有關津貼會落入業主口袋。

任職散工的冼女士指出，現與2名子女以8,000港元租住旺角一個單位，但每月家庭收入僅得約1萬多港元，生活困難。她指，至今已輪候公屋4年，但上樓仍然遙遙無期，經濟負擔沉重，冀當局盡早推出有關試行計劃，確保津貼不會被業主加租蠶食。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指出，津貼或會成為無良業主的加租藉口，未能真正惠及基層家庭，建議當局作出防範，包括盡快完成劏房租金管制的研究，修訂現有租管條例，加強對無議價能力租客的保障；同時港府應把握覓地機會，認真落實「3年上樓」的公屋輪候目標。他又提到，工聯會早前提出私人條例草案，禁止業主濫收水費雜費，期望有關修訂可盡快審議，以保障基層租客。