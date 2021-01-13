逾3000公頃土地預留起丁屋　公屋用地難覓　上樓等到頸長

政府「日呻夜呻」本港至少缺地逾千公頃，無地建屋。惟事實上，當局為滿足新界原居民需求，專為他們興建丁屋而設的鄉村式發展地帶，總面積在過去10年間有增無減，截至前年竟有近3,380公頃。本港大批珍貴土地被「預留」，導致公屋用地難覓，建屋進度緩慢，一般公屋申請者的平均輪候時間長達5.6年，可謂苦等到頸長。

根據房屋委員會數字，去年9月底公屋輪候冊錄得多達約26萬宗申請。除了一般公屋申請者苦等上樓，長者一人申請者的平均輪候時間亦長達3.3年，更為約20年以來的高峰。翻查資料，長者一人申請者輪候時間除了在1998年錄得的4.5年的最高峰後，於2000年回落至3年時間，直至最近數字卻「破3」，有違當局「平均3年獲首次編配單位」的目標。

所謂鄉村式發展地帶，其土地主要供原居村民興建丁屋之用。現時全港法定規劃圖則上約有700個地帶劃為鄉村式發展，主要覆蓋642條認可鄉村。此等地帶總面積更由2010年約3,260公頃，擴大至前年近3,380公頃。當中約60%的鄉村式發展土地由私人擁有，另約40%則屬官地。