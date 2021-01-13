政Whats噏：梁志祥質疑謝偉銓出錯　反被指無留意文件

立法會工務小組委員會今日(13日)開會，會上通過東涌新市鎮擴展等4個工程項目嘅撥款申請，上周5(8日)畀財務委員會主席陳健波話過「唔熟程序」嘅議員梁志祥(祥哥)再次「甩轆」，佢本來想指出工務小組委員會主席謝偉銓(Tony)判斷出錯，點知畀Tony話佢無留意文件添。

Tony喺會議開始嘅時候話，鑑於有議員喺上周5財委會會議上質疑，點解3個經過工務小組討論同審議嘅項目冇討論環節，亦無政府官員到場回應議員質詢。Tony話每次開會都會提醒同詢問議員有毋須要分開表決，議員就項目發言後，若覺得有需要分開表決可以即場提出，希望議員留意。

祥哥聽到之後就話，上周5財委會討論屯門基建研究同元朗錦田南公屋發展，因兩者屬同一項目，其黨友、議員周浩鼎當時就提出分開表決，但去到財委會嘅時候，就無左屯門嘅討論，只係淨番元朗嘅項目，祥哥反問Tony係咪只有元朗要討論？屯門就唔使？係咪咁嘅意思？

Tony再澄清，話周浩鼎出左文件，只係要求元朗嘅項目分開表決，佢同時要求秘書處書面通知所有委員，可能祥哥無留意文件， Tony又話祥哥其實隨時都可以提出討論有關項目，甚至喺財委會開會前一個工作天提出，希望大家留意自己關注需要分開表決嘅項目。