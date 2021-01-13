警破越南假難民盜竊集團　拘4人涉18宗案件

警方於去年7月至今，留意到西九龍區發生的店舖盜竊案有上升趨勢，當中特別針對大型連鎖服裝銷售店，經過情報搜集，及分析涉事店舖的閉路電視片段後，鎖定一個活躍區內、以越南人士為骨幹的盜竊集團。西九龍總區刑事部在昨晨(12日)採取代號「響聲」的反盜竊行動，目睹3名目標人士持贓物離開深水埗區一個商場，繼而返回屯門一幢工業大廈的單位。

探員見時機成熟，持法庭手令搜查涉事工廈單位，拘捕4名目標越南人士(31至43歲)，其中2男1女持「行街紙」留港，另有1名38歲女子屬非法入境者。警方在單位內起出超過112件被偷去的衣服，其中逾半仍留有防盜磁扣，並搜出懷疑用作盜竊的工具，例如內籠鋪有錫紙的紙袋及放有錫紙容器的行李篋，以及一些犯案時喬裝用的假髮等。此外，探員亦在4名疑犯身上檢獲逾25,000港元現金。

西九龍總區重案組莊翹偉總督察表示，已成功瓦解一個盜竊集團，相信集團是覷準相關店舖的店員忙於招待客人，且貨品較多容易落手，於是選擇以此為目標。集團每次派出3至4人犯案，分別負責把風、轉移店員視線、以及落手偷竊，將貨物放入經改裝的紙袋或行李篋，從而令防盜裝置失效，得以神不知鬼不覺地離開。

警方調查所得，該團夥牽涉全港約18宗案件，累積盜去約值18萬港元財物，其中14宗發生於西九龍區，惟暫時未知集團的銷贓途徑。4名疑犯稍後將被控以盜竊，案件將在西九龍裁判法院提堂。