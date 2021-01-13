新填地街26號污水管接駁廢水管　專家憂病毒傳播機會大增

新冠肺炎疫情反覆，其中油尖旺區為「重災區」，多棟唐樓爆疫，當中佐敦新填地街20至26號雙號門牌出現多宗確診，新填地街26號住戶更要接受強制檢測。有專家親身到新填地街視察，從外牆目測，廢水管及污水管接駁至同一喉管，擔心若廢水管沒有設置隔氣裝置，病毒有機會從污水管經廢水管傳播至住宅內。東網正向屋宇署查詢。

東網記者今（13日）到場了解，發現大廈新加不少洗手間，估計內有不少劏房單位，人口相當密集。香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業指，從大廈外牆觀察，發現新填地街26號收集洗手間用水的廢水管，以及收集坐廁用水的污水管連接至同一喉管，擔心若喉管沒有安裝反虹吸管及隔氣裝置，會令污水管的氣體經廢水管傳播至住戶，令病毒傳播風險大增。

他續稱，根據現場所見，估計有關接駁喉管並沒有安裝隔氣彎管及反虹吸管，有機會違反《建築物條例》。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（13日）表示，因新填地街大廈每單位都有劏房，單位較緊密，已將約20多位與確診者同住的劏房住戶送往檢疫中心，但目前未有計劃撤離全棟住戶。