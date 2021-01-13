涉接應4.5億日圓劫案匪徒　巴籍司機脫搶劫罪

2018年2月尖沙咀發生4.54億日圓劫案，匪徒從找換店職員手上劫款後乘車逃走，不過有途人見到涉事汽車形迹可疑記低車牌並通知警方。警方其後設路障並成功截車，被指是涉案私家車司機的巴基斯坦漢被控搶劫罪，經多日審訊後，今日（13日）由4男3女組成的陪審團一致裁定罪名不成立。被指涉及恐怖活動而遭印度當局要引渡回印受審的重犯文子星(Ramanjit Singh)本來亦涉及本案被捕，但他最終獲撤控。

任職貨車司機的被告簡志成（KHAN Khurram Bashir）(37歲）被控於2018年2月9日在尖沙咀碧仙桃路連同THAPA Kenis、MUHAMMAD Yamin Butt及一名不知名人士搶劫合共4.54億日圓（折合約3200萬港元）。至於同案另外兩人早前已在高院各承認一項搶劫罪，法官將於本周五（15日）處理他們的判刑。

法官指引陪審團曾指，須確定本案被告得悉有一搶劫行動，且曾與控罪所指的同黨一同參與該搶劫行動，才可裁定他罪成。而被告被捕後向警方表示，他一直有駕駛出租貨車，案發當日被告收到客人的電話叫他到錦田拿車，接載一些人士到尖沙咀再接回客人，並收取約500元報酬，對搶劫一事並不知情。