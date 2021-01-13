安永估計港府財赤達3630億　儲備響警不能輕易大規模派錢

會計師行安永預計，港府今個財政年度將錄得3,630億港元財政赤字，相當於去年本地生產總值13.5%，創紀錄新高，主要是政府去年投入超過3,000億港元紓困措施，新冠肺炎疫情導致的衰退亦拖累主要收入減少。安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟預計，港府未來兩個財政年度可能繼續面對財赤，由於去年的經濟環境拖累稅收，海外疫情未受控亦持續影響外貿表現，本港要數年時間才能恢復。

該行又預計，截至今年3月底，香港的財政儲備將降至7973億港元，相當於11.3個月政府開支，與2003年沙士時期相約。陳指，若以國際貨幣基金組織(IMF)標準而言，這是一個警號，故政府不能輕易大規模派錢，相信只要疫情受控，經濟持續復甦，港府赤字水平已見頂。

在環球經濟依然疲弱及充滿挑戰的環境下，該行建議，政府推出約1,000億港元一次性紓困措施，支援市民及企業，包括向每名香港居民派發5,000港元電子消費券，以促進本地消費，涉及375億港元開支，並帶來1.4%的本地生產總值(GDP)增長。

安永亦建議，寬免今個財年的全額薪俸稅及個人入息課稅，上限3萬港元，以及額外發放一個月各種社會保障，並寬免下年度的住宅及非住宅物業差餉等。至於企業方面，建議寬免本年度全額利得稅，上限3萬港元。為非住宅電力用戶提供每月75%電費補貼，為期一年。延續各項政府收費凍結或減免措施，例如酒店及餐廳牌費等。

對於有意見指，港府應加稅，為庫房帶來更多收入。陳瑞娟認為，現時非加稅的合適時機，尤其是零售、旅遊、酒店等多個行業仍受挫，相關行業佔利得稅收入高達三成，加稅可能令企業離開香港，應先主力處理好疫情及中美地緣政治問題，再考慮如何增加收入。