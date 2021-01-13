政Whats噏：劉珈汶涉借議辦畀議政平台開會　民政處擬扣整月開支

劉珈汶話已退出平台，當晚只係同幾個區議員討論地區議題。

由多名民主派區議員牽頭發起將成立嘅「香港公民議政平台」，未成立就先夭折。喺上月25日率先退出平台籌委會嘅黃大仙區議員劉珈汶今日(13日）就收到該區民政事務處信件，話佢喺上月曾借出辦事處畀平台成員開會，同執行區議會職務無關，如果佢未能解釋事件，就會扣起佢整個12月嘅開支。

民政處喺信中引述報章報道指，劉喺上月26日曾提供議員辦事處畀平台籌備委員會舉行會議，根據《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》特別準則，區議員唔可以將其所得嘅各項用以支付議員事務開支嘅津貼及/或區議員辦事處，用作與區議會事務無關嘅用途。

處方又引用《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，區議員如以營運開支償還款額，及其他實報實銷的津貼/開支償還款額支付辦事處的運作開支，須確保辦事處是用於執行區議會職務。倘若議員辦事處用於執行與區議會無關嘅職務，有關開支將唔會獲得發還。

如果其辦事處冇用作上述用途，就要喺今個月27日前提交書面聲明同證明文件畀秘書處。

劉珈汶回應查詢時就話，估計被扣開支涉萬港元。佢覺得成件事好荒謬，強調當時自己已經退出咗平台籌委會，嗰晚亦只係同幾位區議員見面，討論地區議題及防疫工作，強調同平台事務無關。