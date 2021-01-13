陳茂波料經濟下半年現曙光　取決於社會穩定疫苗接種等因素

陳茂波料本港經濟去年收縮幅度達負6.1%，是有史以來最嚴重的衰退。

疫情重創本港經濟！財政司司長陳茂波今日(13日)在一個論壇視像致詞時以「挑戰仍在、曙光漸現」形容對今年的經濟預測，他估計本港上半年仍面對較大挑戰，下半年可望漸有改善，但復甦的速度和力度，取決於多個內外因素。

陳指疫苗若能按預期逐步廣泛接種，而社會環境亦能維持安全穩定，本港經濟的復甦動力可望在下半年顯著增強。另外，總結去年全年，估計香港經濟收縮幅度達負6.1%，是有史以來最嚴重的衰退，計及2019年的收縮，也是連續兩年呈負增長，為本港有紀錄以來首次。

在外圍因素方面，陳提到在主要經濟體中，美國疫情嚴峻，是染病人數最多的國家，而近期美國總統選舉以至國會山莊的暴力衝擊事件，都反映出美國的社會和政治均潛藏着不穩定因素，對世界經濟和地緣政局的影響不容忽視。而新一屆美國政府的外交和經濟政策走向，尤其對中美關係的影響，仍有待觀察。

他預料內地經濟將強勁增長，本港經濟仍有賴與內地合作發展，而旅遊業則估計還需要一段較長時間才能恢復。至於一些國家高舉着保護主義和單邊主義的旗幟，香港必須作好應對準備，內地「十四五」規劃為本港提供大量機遇，只要把握好香港便能乘勢而上。