東區「奪帥」連冚3賭檔　26男女無視禁令被捕兼收告票

新冠疫情下，非法賭檔變成隱形播毒溫床。東區警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，於本月(5日)至今日(13日)於區內展開代號「奪帥」的打擊非法賭博行動。人員突擊搜查筲箕灣東大街133至137號、英皇道321至323號及英皇道395號共3個單位，成功搗破3個懷疑無牌賭博場所。

行動中，一名48歲姓孟本地女子、一名71歲姓陳本地女子及一名56歲姓庄本地女子，涉嫌「經營非法賭博場所」及違反「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」（第599G章）被捕。另外，11名本地男子、11名本地女子及1名內地女子，年齡介乎23歲至71歲，則涉嫌「在非法賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」（第599G章），人員已向相關人士發出定額罰款通知書。

行動中，人員共檢獲5張麻雀桌、3張電動麻雀桌、11副麻雀、面值約8,000港元籌碼及約1萬港元賭款。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。