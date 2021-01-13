長者院舍接種疫苗逾10萬人　業界冀偏遠地區設流動注射站

新冠肺炎疫情前景未明，港府早前指正籌備新冠肺炎疫苗接種計劃，冀下月起可在安老院舍、公營醫院、私家醫院和診所等為市民接種疫苗。政府今(13日)與安老院舍、私家醫院與殘疾人士院舍等代表會面。有關代表會後指，當局預計最快農曆新年後，可為逾10萬名安老或殘疾院舍職員及院友接種疫苗，將安排部分院舍優先接種，並會設立外展隊上門接種，對於一些較小型或偏遠的院舍，則安排到流動注射站打疫苗針。

安老服務協會主席陳志育表示，業界就疫苗接種流程與關注問題向政府交換意見，現時政府打算安排醫療外展人員前往院舍為全港4萬名安老院舍員工、6萬名院友，合共逾10萬人接種，但由於涉及院舍過千間，而且需涉及注射2次疫苗，會有部分安老院舍優先接種。另外，對於較小型或位置偏遠的安老院舍，業界則建議設立流動疫苗注射點。他指由於現時仍未知道兩隻疫苗到港時間，預計最快會在農曆新年後安排接種。

陳續指，會上亦有向政府代表討論不同關注，如兩種疫苗接種安排各有不同，或需冷藏及稀釋。另外部分安老員人數較多或須分批注射，以及近日有不同疫苗出現副作用情況，現時仍是在溝通階段，期望政府有更合適的指引。他又指政府現已開展前期工作，包括醫院外展人員已與個別安老院舍聯絡，了解院舍環境，涉及院友、職員數目等。

對於有不少居於安老院舍的老人家有認知障礙，或未能自行授權接種，未必有家人簽署同意書，陳表示現階段正在考慮由院舍管理人員或社署員工簽署授權書。他又指老人家在接種疫苗時涉及風險很高，業界有考慮日後安排酌情探訪時，或要求老人家或探訪者須接受注射，可協助院舍在風險評估。他又指不排除個別院舍在疫苗注射計劃後，仍會出現確診個案，業界有探討以接受疫苗注射的員工或院友，是否可毋須入住檢疫中心。