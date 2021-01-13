可疑男女藏毒品入垃圾桶斷正　揭元朗村屋寓所藏125萬元K仔

毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日（12日）下午約4時於元朗田寮村進行打擊毒品行動，期間發現一名形迹可疑男子將一個黑色膠袋放入一個垃圾收集箱。人員立即截停該名男子及同行的一名女子，並於該黑色膠袋內檢獲約778克懷疑氯胺酮。警員再搜查2人位於田寮村的住所，檢獲約1.1公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，以及一批毒品包裝工具。行動中，檢獲的毒品總市值約125萬港元。

警方經調查後，相信被捕人以其處所作為毒品包裝及分銷中心。該名姓張(24歲)本地男子及姓何(31歲)持雙程證的內地女子涉嫌販毒被捕。該名男子已被暫控2項販毒罪，案件將於明日（14日）在屯門裁判法院提堂；該名女子則已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

警方留意到本地執法部門檢取氯胺酮的數字有明顯上升趨勢，去年1月至11月的數量較2018年及2019年同期分別上升超過2倍及4倍。與此同時，藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示本港於去年首3季被呈報吸食氯胺酮的21歲以下人士較2019年同期上升百分之76。警方會繼續加強情報收集及打擊工作，以遏止販運氯胺酮及其他毒品的罪行。

警方重申，販毒屬嚴重刑事罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。