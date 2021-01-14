一個星期前美國國會山莊被暴民攻入侵佔的事件不斷的發酵，眾說紛紜。正當美國國內情勢緊張，政黨間的政治話題爭議此起彼落之際，國際社會卻寧靜得出奇可怕，五眼聯盟變成了啞巴，東洋和寶島也躲起來！怪不得有朋友說，美國太平則天下不安，美國內亂則天下安寧！

這天美國休斯敦的老教授又來訊聊近況，說道：「1月6日國會山莊電視和視頻播出的畫面，一般都把焦點放在戴着紅帽子的群眾，扛着美國國旗和南方州份旗幟的暴徒，和衝突的場景上。但對我們一些上了年紀的，最震撼不安的，是在國會大樓西側，看到那高高豎起來的絞架和絞索！這個東西，已全把美國人的暴民劣性說得清楚明白了，我們還是200多年前，沒有文明進化的畜牲本性！」

我同意的說：「我們在世界各地都帶着驚訝恐懼的看到，那個嚇人的圖像：看到遠處的國會大樓的圓頂，剛好的框在前方懸掛着絞索的臨時搭建起來方形的絞架中！有人披着帶有特朗普那口號的旗幟停下來拍照留念！另一個畫面，背景為高聳着華盛頓紀念碑，一名暴民抓着一個假人模特兒拍照，假人穿着白色恤衫寫着「叛徒」字樣，和脖子上掛着一個絞索！跟着是非常混亂的場面。之後民主黨和共和黨的政客都跳出來譴責衝突事件，認為是總統在背後策動的政變。然後我們還聽到特朗普大聲的對國會前聚集的群眾說，『我們愛你，你們是很特別的！』這真的把我們帶回到200年前美國西部大開發時的境況！」

老教授很有感觸，接着說：「從一開始，絞刑是美國最普遍的將罪犯處死的合法刑罰和法外私刑。這是由我們的先祖從英國帶到新大陸各地，很快成為首選極刑，因為它可以產生高度可見的威懾力！這是公開行刑的啊！有殺一儆百的鎮壓性示範作用。當圍觀的群眾看着絞刑進行時引起的關注，表達的情緒，便播下美式『民主』的種子：暴民的集體審判，集體施刑，集體的高尚聖潔，唾棄罪犯的墮落。這不就是白人至上，唯我獨尊的意識基礎嗎？還有啊！這些公開進行的法外私刑都是有暴民群眾支持的。一個人或一家人私下處死另一個人，不管那人是大罪犯還是大仇人，法律上都認為是謀殺。但一群人共同合力處死一個或幾個被他們認為是罪犯的，雖然是沒有通過法律審判的程序，是非法的集體謀殺，政府一般都是隻眼開隻眼閉，不了了之！見過執法者把所有參與的暴力群眾全部繩之於法嗎？少之又少！標誌性示範性吵大了的零星個案或有幾個，但肇事的都逃之夭夭，安然無事！而大部分的私刑，私判絞刑都暗地裏得到官方執法者的默許而行事的，警察守衞員都不在場，或視而不見！受害者，被絞死的，以原住民、黑奴、非裔人、中國人、墨西哥人為主，佔1882年至1968年在美國用私刑絞死的4,800人中的七成有多！一方面這是種族清洗，另一方面是群眾對本身價值觀和行為的自我淨化和肯定！」

我奇怪的問：「這不就是種族歧視，白人至上的心態吧了？」

老朋友搖着頭說：「你們可能不知道，美國傳統的節日氣氛中有加插節目，就是觀看私行絞刑。家人大小都手持野餐籃子參加觀刑活動，攤販出售紀念品，攝影師為行刑活動拍照、發明信片，家人都將孩子帶到這些『娛樂』活動來觀看，他們從小雙手便沾滿了別人身上的鮮血，還快樂無知的嘗着舔着！惡心嗎？我們都以為這是以前很遙遠的事，但今天的集體歇斯底里還是和以前野蠻一族的一樣。難怪你們都說，如果美國自己都未能防止和懲治國內最殘酷的侵犯人權行為，美國又如何能在世界各地捍衞人權呢？自身不正，何以說人？或是更準確的是，因為本身不正，所以說人！」