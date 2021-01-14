Dr.東：新春洗邋遢慎防意外生　漂白水稀釋比例影響消毒能力

農曆新年將至，本港家庭大都會在過年前大掃除，但家居清潔存在不少安全隱患，一不小心可能發生意外，例如抹窗時不慎墮樓、錯誤使用清潔劑、攀高清潔時跌倒，甚至觸電、割傷、扭傷等，職業安全健康局高級顧問余海娟提醒市民，無論是自己動手大掃除，抑或聘用家務助理都應留意衞生及安全要點。疫情下，不少人都會使用漂白水協助清潔及消毒家居，但「黃金比例」1比99稀釋並非適用於所有漂白水，建議消費者購買前留意次氯酸鈉濃度來調整稀釋比例，即使冬天天氣較冷，也不能用熱水稀釋，需用冷水稀釋，否則會影響消毒效果。

清潔家居「窿窿罅罅」，漂白水是個好幫手，一般人亦信奉1比99的稀釋原則，以這個比例的稀釋漂白水消毒，但並非每一款漂白水以此比例稀釋後均具同一消毒效力。余海娟指出，這個分量是指把1份含5.25%次氯酸鈉的家用漂白水與99份清水混和，但市面上並非所有漂白水的次氯酸鈉濃度都是5.25%，用家在購買或者稀釋前要留意，以免影響消毒的效果。

以1000毫升清潔水為例，使用含有5.25%次氯酸鉀的漂白水，即需注入10毫升漂白水及990毫升清水混和；若使用的漂白水是2%次氯酸鉀，分量便需增加1.6倍，即注入約26毫升漂白水，清水則減少至974毫升混合。

余又提醒，漂白水不要與其他清潔劑一併使用，坊間有人誤解，以為增加清潔劑的分量或者將兩種不同的清潔劑混合使用，會增強清潔效果及節省時間。其實，清潔劑一定要按產品標籤指示使用，以免產生危險的化學作用及降低其消毒效能。例如：漂白水與酸性清潔劑混合，如潔廁劑，便會產生有毒氣體而造成意外。

至於清潔次序方面，余提醒應由上而下、由較清潔的地方到污染的地方， 例如從睡床至地板，從房間至洗手間，從洗手盆至浴缸，再到座廁。余又提醒市民，抹窗時一定要鎖上窗花，利用長柄工具和手繩協助清潔外窗，攀高清潔較高位置時，不要使用「摺櫈」，應使用長柄工具和穩固的腳踏或輕便工作台輔助清潔較高位置。

此外，疫情下，部分僱主對家務助理上門工作有疑慮，余建議，家務助理可以與僱主協議「開門五件事」，在登門工作前了解彼此健康狀況，進入僱主家居前量體溫等，既保障雙方健康，亦可令家務助理增加工作機會。

表：家務助理的「開門五件事」

1. 與戶主就雙方健康情況互相溝通，了解彼此大廈有否確診個案，開工前量度體温，如有不適就不要開工，儘快求診

2. 進入家居前先脫掉鞋子，盡可能放在門口外

3. 先清潔雙手，清水加入皂液，搓手20秒後沖水，然後抹乾

4. 換上一個新的口罩才開工，確保口罩完全覆蓋口、鼻和下巴。脫下及戴上口罩前後都要清潔雙手

5. 許可的話，換上一套工作服才開始工作

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