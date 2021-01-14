消委會公布消毒噴劑報告　多款產品廠商質疑測試可信性

消費者委員會今早(14日)公布，15款多用途殺菌消毒噴劑，有8成、即12款樣本的表現均遜於75%消毒酒精及1:99稀釋漂白水。就測試結果，不少廠商均作出回應、甚至是反擊，被抽查品牌之一的「JcoNAT」更發聲明，質疑消委會部分測試結果的可信性。

在消委會的測試中，「JcoNAT」的原生除菌液總評為3.5分，該公司發聲明指，他們的原生除菌液為搓手液(免沖洗)類別，不應當作一般清潔劑，並應於「清潔條件」作測試，但消委會卻以「污穢條件」進行測試並不恰當。該公司又指國際標準均以牛痘病毒當作新冠病毒替代測試，而消委會卻選用腺病毒，直指測試結果可信性存疑。

另一款在測試中被指消除病毒感染力效能為0%的「SanitCare Plus+天然殺菌消毒噴劑(抗疫防敏加強版)」的代理商則強調，產品是為敏感人士而設，配方須配合搓揉動作充分發揮消毒效果，若然是次測試沒配合相關動作，認為產品表現不應與消毒酒精及稀釋漂白水溶液相題並論。

同樣被指消除病毒感染力效能為0%的「TOAMIT強效家居除菌噴霧」的代理商亦向消委會提供報告，指其產品經過30分鐘作用時間，可有效殺滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌等病毒。

另外，「AQ」及「潔易淨」亦分別向消委會提交報告，證明他們的產品有較好的消毒及殺菌作用。「AQ」更指，消委會只用一種病毒作測試，結果不能全面評估產品對不同類型病毒的功效，而測試中以一分鐘為接觸時間，亦非慣常的接觸時間，認為結果有機會誤導公眾。