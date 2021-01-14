網上遊戲投訴增逾1倍　手遊推課金回贈吸客陷阱多　

不少人玩手機遊戲，都試過課金購買虛擬商品。消委會下載及體驗11款免費手機遊戲，發現部分手遊開發商在遊戲中以多種方式推銷、引誘玩家持續課金，即令玩家付款購買虛擬商品或服務，令玩家養成課金的習慣。消委會去年接獲有關網上遊戲的投訴高達154宗，較前年多逾1倍。

消委會試玩的11款免費手機遊戲，均可以在iOS App Store及Android Google Play兩個平台下載、收入排名持續較高、設有「抽獎」系統、並有內購功能。消委會指出，這些手遊有多種推銷課金手法，包括推出首儲優惠、以「限定」、「抽獎」誘人購買虛擬商品、在遊戲內經常顯示推銷禮包及儲值優惠的訊息、廣告或按鈕等。

其中有逾8成、即9款手遊設有「首儲獎勵」，即玩家首次以現金購買虛擬遊戲代幣時，可獲得雙倍代幣或額外虛擬遊戲商品；手遊開發商隨後會以累積儲值金額到指定水平，會給予獎賞的方式引誘玩家持續課金。以現金價值計，其中5款遊戲需累積儲值由最少的16港元至480萬港元，才能達到最高累積儲值等級，以享最頂級的回贈或待遇。

消委會又特別提到，這些手遊的「抽獎」機制資訊欠透明，11款遊戲僅有7款向玩家披露各類商品「中獎」機率，當中有些遊戲抽中稀有商品的機率更低至0.2%至0.8%，玩家或要大量課金，才有機會獲得滿意的商品及資源。

消委會又提醒，玩家要留意手遊的用戶協議及服務條款會否不利其利益，如玩家不滿意遊戲提供的連線質素，有8款遊戲的條款列明，玩家要於3日或7日提出，遊戲開發商會於15日內回覆處理結果，但條款並未列明跟進條件跟賠償的可能性；又如玩家遭無故封鎖帳戶，亦僅有6款遊戲的條款列明，如遊戲開發商是誤停帳戶會作賠償，可見條款很多時過度保障遊戲開發商。

另外，部分遊戲亦表明不會對未成年人的消費安排退款，雖然有8款手遊表示，法定代理人可申請退還未成年玩家未使用之遊戲費用，但其申請通常牽涉手機程式銷售平台或電訊商，退款需時、難度亦增加。基於手遊愈發普及，消委會建議當局參考內地、日本及台灣等周邊地區，針對手遊的銷售手法、「中獎」機率、退款機制、未成年人之消費等訂立規範。

根據消委會的投訴統計數字，去年有關網上遊戲的投訴高達154宗，較前年多逾1倍。該會總幹事黃鳳嫺估計，或與市民在疫情下花多了時間在手遊上有關。黃又提到，有投訴人在手遊中花費約29萬港元，其後帳戶被盜，遊戲商著他先報警，再為他檢查可否重開帳戶；惟警方又要求他提供相關數據，才能立案調查，投訴人只好向消委會求助，希望重開帳戶，取回所有虛擬資產。