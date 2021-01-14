消委會收8宗電子門鎖投訴　半夜失靈累市民有家歸不得

電子門鎖只需指紋、感應卡或密碼即可開門，方便且美觀，惟電子鎖涉電子零件及電池，一旦出現故障恐十分頭痕。消費者委員會去年接獲8宗有關電子門鎖故障投訴，指大多在安裝不久或使用數個月即出現問題，曾有投訴人遇電子鎖失靈，半夜有家歸不得，提醒消費者應細閱說明書及定期檢查和更換電池，並因應個人需要選擇合適門鎖。

投訴人張小姐在A公司購入一把電子門鎖，連安裝費共4,100港元，並寫明有2年保養，惟安裝電子門鎖數天後，張半夜外出掉垃圾折返回家，輸入密碼後完全無反應。她致電A公司卻半小時無回應，臨急之下只能支付1,200港元開鎖費，其後才得悉電子門鎖是水貨，並稱已對電子鎖失去信心。

另一名投訴人黃太則購入一把3,800港元電子門鎖，使用4個月後發現門鎖無故發出短暫警報聲，更有一日輸入密碼開啟大門後，門鎖警報聲再次無故響起，她隨即關上大門進屋，其後發現電子門銷自動反鎖。她要求保養代理緊急維修，師傅到場後聲稱零件出現問題。

消委會指出，電子門鎖未能未正常運作主要是電子故障，而電子部件及電池易受潮濕或溫差大的環境影響，建議消費者購買時要留意大門位置是否受潮，並檢查保養條款等。該會又稱電子門鎖優缺點、是否合用因人而異，若家中有長者、小孩或家傭，或未必能記住數字或密碼，其指紋亦有機會因太淺薄而難以辨識。