20款熱水爐測試僅65%表現佳　2款評分最高售價差逾倍

寒冬下來一個熱水浴尤其舒服，一個能提供源源不絕熱水的熱水爐則甚爲重要。消費者委員會聯同機電工程署測試20款家用氣體熱水爐樣本，發現其中1款煤氣爐樣本未能通過部分安全測試，該款樣本的泄壓閥壓力設定不符合其標示的最大適用水壓。而樣本的售價差異很大，平價不一定無好貨，2款同樣整體表現佳的熱水爐，價錢相差超過1倍。

是次測試16個品牌共20款氣體熱水爐，全部附有機電署的「GU」安全標誌，當中11款為煤氣爐，另外9款為石油氣爐。消委會測試發現，20款樣本中65%熱水爐表現佳，惟售價十分懸殊，爐具連基本安裝費用介乎3,500港元至10,060港元，然而於相同燃氣類別及聲稱熱水流量的樣本中，售價最低爲4,380港元的樣本「皇冠CGS」CW-1201RF，與另1款貴逾倍達9,110港元的樣本「TGC」NJW12RM相比，總評同獲較佳的4.5分，反映產品的售價與質素沒有必然關係。

選購氣體爐具，安全至為重要。於水路系統耐壓性能測試中，1款標示最大適用水壓為 1,000千帕斯卡（kPa）的煤氣爐樣本「太平洋Pacific」PGH-12，在施加至750千帕斯卡的水壓時，泄壓閥便被觸發而打開，與標示不符，有待改善。

熱水輸出表現直接影響用戶洗澡時的舒適度。測試假設冬季時自來水的溫度為15℃，洗澡熱水溫度為40℃，從而計算熱水爐溫升25℃時的實際熱水流量。結果顯示，20款樣本的熱水流量與聲稱數值吻合程度約為89%至109%，其中18款更達95%或以上，吻合程度最低的1款煤氣爐樣本（89%）「氣霸Hibachi」Hy-13TWS，聲稱熱水流量為每分鐘13升，但實際只量得每分鐘11.6升，稍低於標準要求的下限（90%）。

消委會提醒，消費者選購及使用氣體熱水爐時，應確保產品附有「GU」標誌，獲得機電工程署氣體安全監督批准，並依照說明書內的指示操作，並於每次使用後，謹記將熱水爐關掉，若爐具操作有異，應立即停用，並通知供應商或註冊氣體工程承辦商檢查或維修。若家中曾暫停食水供應，沉積物或藏於水管影響熱水爐運作，故應先開冷水沖走沉積物，待水質變清，才使用熱水爐。