新填地街唐樓疫情疑擴散　油尖旺區多幢樓宇變疫廈

本港昨日（13日）新增42宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心昨晚公布確診者的住址及行蹤，油麻地新填地街20至26號雙號門牌單位爆疫後，疫情疑有擴散之勢，油尖旺區單日錄得多達14宗確診個案，令油尖旺成為「疫區」，多幢唐樓中招。

新填地街20至26號雙號門牌單位昨新增6名患者，令該處的群組感染人數增至27人。油尖旺區多處住所上「疫榜」，包括油麻地南京街1D、油麻地廣東道577號、油麻地彌敦道315號及油麻地上海街168號。

此外，油塘油美苑淑美閣的紀律部隊宿舍亦有人染疫，50歲男子本月9日發病，屬源頭不明個案，警方亦公布，一名駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊的50歲男警員昨日初步確診。

確診者行蹤橫跨多區，居住爆疫的新填地街20至26號唐樓22歲女患者，曾到過元朗形點I商場的食肆「Brotzeit German Beer」及形點II的「譚仔三哥」；該唐樓亦有患者曾到過油麻地街市。而中環廣場、交易廣場及西九龍中心食肆「肯德基」亦有確診者到訪。