食環署滅鼠無能　申訴專員公署展開主動調查

本港鼠患嚴重，自2018年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，截至去年12月，已累計錄得15宗確診個案。申訴專員趙慧賢今日（14日）表示，社會上有意見認為食環署滅鼠工作成效不彰；亦有意見認為該署的鼠患參考指數調查未能反映真實情況，有鑑於此，該署將展開主動調查，審研食物環境衞生署（食環署）執行防治鼠患工作的成效。

趙慧賢表示，主動調查將審研食環署執行防治鼠患工作的成效，並在有需要時提出改善建議。全港公眾地方的防鼠及滅鼠工作由食環署轄下的防治蟲鼠隊負責。防治蟲鼠隊的主要工作包括進行鼠患參考指數調查、巡查有潛在鼠患問題的地方（例如後巷及非法棄置垃圾黑點），以及採取適當防治措施。該署亦會為其他管理公共場地及處所的政府部門提供防治鼠患的培訓及技術支援。

趙續稱：「鼠患不單造成環境滋擾，影響市民日常生活，更可傳播多種嚴重疾病。我留意到不同媒體都有報道去年多個食環署街市都出現過很嚴重的鼠患問題。」申訴專員現正蒐集上述課題的資料及意見。市民若有任何資料或意見，請於下月14日或之前以書面方式向申訴專員公署提交。