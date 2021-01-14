外傭宿舍爆疫無王管　趙慧賢指政府責無旁貸

本港外傭人數高達37萬人，傭工來港後或離港前大都會入住外傭宿舍，但這類宿舍卻缺乏規管，早前上環、銅鑼灣、荃灣及大埔等外傭宿舍更屢現新冠肺炎疫爆發個案，申訴專員趙慧賢今日（14日）宣布，會審視及研究政府對外傭宿舍的規管，涉及的部門包括勞工處、民政事務總署和入境事務處對外傭事務的措施。

勞工及福利局局長羅致光昨日(13日)才表示不會特別立法規管外傭宿舍，申訴專員公署今日已出招。趙慧賢指出，去年有外傭在港相繼染疫，外傭宿舍亦被揭露種種問題，包括居住環境擠迫、衞生情況欠佳、涉嫌違反樓宇用途等。而且，部分經營外傭職業介紹所的持牌人，在出租有關單位作為外傭宿舍前，並未向政府申領有關的牌照許可或豁免，可能涉及違規經營。

該署指，社會上有意見指出，外傭可於完成或提早終止合約後的兩星期逗留香港，期間有需要入住外傭宿舍。然而，本港目前並無專門的法例規管外傭宿舍，相關政府部門亦沒有制訂巡查外傭宿舍機制，以查證宿舍的防火、建築安全等設施是否合規。

趙慧賢強調，本港自1970年輸入外傭來港後，政府有責任確保來港工作的外傭得到合理的居住環境保障，亦應確保公眾安全，故會展開主動調查，有需要時會提出改善建議。

香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍指，不少外傭宿舍的居住環境擠迫，曾見過20多人一同「打地鋪」或數人同睡一張碌架床，同時「床貼床」，致室內空氣不流通，恐增加傳播病毒風險。