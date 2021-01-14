議員斥取消年宵無助抗疫　憂增旺角花墟爆疫風險

各區年宵花市被取消，市民或轉往旺角花墟行花市、買年花過年。

每逢農曆新年，有不少市民都會行花市、買年花應節，奈何新冠疫情未平，港府決定取消各區年宵花市。有油尖旺區議員直斥，政府取消年宵市場是錯誤決定，無助抗疫，更徒增旺角花墟爆疫風險；有花墟街坊估計，農曆新年前花墟會變成全港人口密度最高的地方，增加病毒傳播機會。

油尖旺區議員林兆彬今日(14日)表示，政府取消年宵市場，將導致大批市民轉到旺角花墟買花，人群集中於花墟，令居民難以進出社區，更會讓花墟有可能爆發疫情。他建議有限度恢復各區由政府主辦的年宵花市，以分散人流，又指旺角洗衣街前水務署用地或其他康文署戶外球場，均為合適選址。

對於政府會在2月6日至12日(即農曆年廿五至年初一)，一連7天在旺角花墟一帶實施特別交通安排，以限制當區人流和車輛進出，林指出，往年都有相關措施，惟有花墟商舖負責人在已封閉道路上擺放貨物，不但未能保持街道暢通，反而令街道一再擠塞，影響當區居民進出，希望當局檢討有關情況。居於旺角花墟附近的街坊駱先生表示，花墟擠迫情況會增加人與人的接觸，加速疫症傳播，不希望居住的大廈會爆發疫症。