港府研商場提早關門減病毒傳播　專家斥殺傷力大成效存疑

港府抗疫不力，新冠肺炎的社區傳播鏈持續為禍，食物及衞生局局長陳肇始日前透露，正研究商場等處所提早關門，減少社區傳播。農曆新年在即，消息一出即引發各界質疑，商場管理學會今日(14日)強烈反對建議，憂慮措施一旦實行勢嚴重影響商場及商戶的生計，或掀起新一波結業潮。醫療界專家亦質疑措施「大殺傷力」，卻成效存疑。

商場管理學會主席高寶豐表示，商場提早關門定必嚴重影響民生所需及商舖生意。現時零售和餐飲正處於水深火熱中，特別是餐飲業，有9成食肆於晚上6時後轉做外賣，整體生意額仍大跌7至8成。業界難以理解政府為何在不作任何諮詢的情況下，便草率提出研究商場提早關門政策，一旦落實推行，對業界無疑是雪上加霜。

學會又指出，商場業界一直以來積極配合政府的抗疫工作，例如嚴守社交距離措施工作、張貼「安心出行」場所二維碼等，期望政府在專注防疫工作的同時，也顧及本地經濟及零售活動。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（14日）在一個電台節目中表示，在第四波疫情當中，三分之一個案為不明源頭，惟當中並無涉及與商場相關的感染群組，質疑提早關商場的成效，而做好商場人流管理控制更為重要。

呼吸系統專科醫生梁子超亦認爲，提早關閉商場措施屬「大殺傷力」，與封城類近，會嚴重影響經濟，而且提早關閉商場後，在營業時間的人流就可能突然增加，反令風險不成比例地倍增，當局更重要的是考慮如何分散人流。