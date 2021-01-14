郭偉強疑邊揸車邊開Zoom　涉違例不小心駕駛

立法會昨日(14日)通過使用Zoom召開立法會事務委員會、法案委員會和小組委員會等多個委員會會議，房屋事務委員會今早(14日)舉行視像會議，多名議員疑在車內開視像會議，其中工聯會郭偉強的畫面雖以立法會為虛擬背景，但期間卻出現疑似倒後鏡、平安符及車頭掛口罩的畫面，懷疑他在開會期間駕駛汽車，有違規之嫌。

在視像會議期間，郭偉強全程沒有佩戴口罩，直到會議尾聲時，郭提出動議，但會議法定人數不足，郭指若他讀出動議內容，則只會聽到其聲音，無法在畫面看到其容貌，委員會主席張宇人着委員盡快重回會議，又出言「寸」郭偉強，指對方年輕，但「有聲無樣」和「有樣無聲」。

期間畫面只見到郭的頭前後晃動，張宇人便說還有幾分鐘要投票，「郭偉強成個人都唔見咗，剩係見到你隻左耳，成個人都見唔到，一陣唔知你點舉手」，郭就尷尬地「笑兩聲」。當時畫面亦看到有疑似倒後鏡，平安符及口罩「吊吊揈」，疑似駕駛中。其後張代替郭讀出動議，郭則感謝張功德無量。

其實，亦有議員疑在車內開Zoom，例如柯創盛及劉國勳，畫面所見，柯坐在車內左邊位置，並非司機位，當時還佩戴安全帶。

根據現行法例，規定司機在車輛行駛時不可使用手提式流動電話，或其他同類無線電通訊設備。如果確實需要使用，應該在車上裝設免提式裝置。惟根據《道路交通條例》第38條，任何人駕駛車輛時，若無適當謹慎及專注，或者未有合理顧及其他道路使用者，即屬不小心駕駛，最高可被判處監禁6個月。