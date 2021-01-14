司機襲警兼非法集結囚7月　官：不姑息羊群心理的參與者

2019年11月13日大批市民響應「三罷」活動，當日中環交易廣場外有逾百名示威者與警方衝突，並試圖阻止警察將一對被制服的男女帶走。期間一名男司機涉嫌用膝撞警長，又試圖搶走警員的圓盾與警對峙。他早前承認襲警罪，經審訊後另被裁定非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品罪成，他今日(14日)在東區法院共被判監7個月。

裁判官張志偉表示，被告藉着人多勢眾參與非法集結，擾亂社會秩序，還與在場人士意圖脅迫警方放人。而案發於中環的午膳時間，中環是香港的金融中心，附近有不少市民上班亦有食肆，示威者的行為對公眾構成極大威脅，後果無法估計。法庭亦必須發放清晰訊息，不能姑息因一時衝動、羊群心理而參與非法集結的人。

辯方求情指，35歲被告張展文因一時情緒失控犯案，他本身並非崇尚暴力之人，而他在事件中亦嚴重受傷致血流滿地，已得到教訓。辯方指當日本來是和平集會，只是警方到場驅散後，事件才演變成警民衝突，明白法庭不能作出政治判斷，但冀法庭能以人性化角度顧及社會事件對市民情緒的影響。

惟張官認為，被告受傷是因他主動攻擊警員在先，故不會給他刑期扣減。