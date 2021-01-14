公屋輪候期5年後才可縮短　議員轟政府無力解決住屋難題

公屋輪候期愈延愈長，立法會房屋事務委員會今日（14日）以視像會議形式舉行會議，議員關注政府遲遲未能降低公屋輪候的時間，令港人上樓難。運輸及房屋局局長陳帆承認，公屋輪候時間至少需要5年后才有望回落，議員又轟近期交樓的幾個居屋項目均出現甩漏，質疑當局為趕進度，而忽略樓宇質素。

房屋事務委員會今日討論的議題包括過渡性房屋項目的資助計劃、現金津貼試行計劃及公營房屋建設計劃等報告。多名議員在會上批評政府無力解決港人住屋問題，議員柯創盛狠批政府興建過渡性房屋造價昂貴，每個單位開支達55萬港元，而且進度緩慢。他續指，「配套再好，不要讓市民以爲政府只有講字」，促請政府加快建造時間及降低單位造價。

運房局回應，正在審批位於觀塘的工廈改建工程，預計届時可提供116個單位，盼能夠加快進度。至於該項目的配套，上述地段附近會有洗衣場等公用的生活空間，政府會致力提供其他服務配套。

另外，繼東網早前揭發東涌居屋裕泰苑單位出現十大甩漏後，議員鄭松泰今在會上質問局方會否為加快興建資助性房屋，而犧牲建屋質素，再現裕泰苑的甩漏情況。局方回應指，不會放棄質素管理，並稱若承建商手工有待改善，會責成承建商跟進單位問題。