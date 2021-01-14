黃浩銘遊行被控違禁聚令　警方指須考慮公共衞生問題

工黨及社民連去年勞動節在金鐘遊行被指違反禁聚令，案件今（14日）在東區法院續審。被告黃浩銘親自盤問督察，質疑警方的執法標準不一，亦指警方沒有考慮《基本法》保障市民結社、集會、遊行及示威的自由。督察強調當時首要考慮公共衞生問題。

8名被告依次為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。其中黃浩銘於盤問高級督察韋鑑洸，指出社民連在去年4月8日舉行了一個類似的遊行，同樣是4人高舉一幅橫額、以兩小組形式遊行前往禮賓府，但當日無被票控，故兩黨因此存有合理期望，以為在相同情況下再遊行亦不會被發告票，質疑警方的執法標準有差異。

裁判官鄭紀航聞言即表示：「唔係所有犯法案件警方都會捉得晒」，着他集中討論本案的事情。韋亦回應指，禁聚令生效初期，警方傾向先勸喻或警告，未必會即時發告票，故不存在執法不公的問題。

而李卓人亦指韋一邊強調執法，一邊又不尊重《人權法》。韋表示市民仍有示威自由，只不過不得超過4人一同示威，警方發告票只為保障公共衞生和公眾利益，坦言如果現場若非多於4人，他還會提供協助。