遠洋船不來港入油避檢疫　生意跌70%　供油船慢駛抗議

新冠肺炎疫情影響各行各業，連為外國商船、郵輪、貨輪、遊艇提供加油服務的供油船亦受影響，生意大跌。海上供油行業今日(14日)派出19艘供油船在維港慢駛抗議，批評現時防疫措施要求遠洋船來港要進行14日隔離，令不少外國船隻卻步，導致生意跌剩30%，影響過千名從業員生計，要求政府放寬措施，並增加補貼，支援業界。

香港海面石油商會派出19艘供油船在今午12時半起，於昂船洲對出的海面出發，沿中環方向在維港航行一周抗議，需時近2小時。船身掛上印有「開港得個講，香港變香講」等字眼的標語。行業代表指，自從去年7月起，衞生防護中心對訪港船隻實行檢疫安排，要求遠洋與內河船等貨船，包括本地與非本地漁船，進港須接受14天強制檢疫，不少遠洋輪船為避檢疫而不再停留香港水域加油，導致本地業界供油生意大跌70%。

航運交通界立法會議員易志明指，本港海上入油量為全球排行第五，又指以往行業最高紀錄1個月可銷售85萬噸燃油，但現時措施下銷量大跌，影響160艘供油船，涉及過千名員工生計，他續稱，行業從業員捉襟見肘，故分別致函予運輸及房屋局局長陳帆與政務司司長張建宗，惟對方表示因第3波疫情由海員引起，當局對放寬措施有一定壓力。而業界嘗試拍攝短片，向政府示範行業向商船補給期間，雙方船員零接觸，及後又會消毒船身等，冀望政府可放寬有關政策，並建議政府向行業提供進一步財政支援。

香港海面石油商會主席彭偉明則表示，供油船每年要檢查2次，每艘油船每月保養費約10萬港元，船員工資約20萬港元，他指出自措施實行後，現時本港最大為遠洋船隻加油的海上加油站為於南丫島對開，現已停封，生意只剩30%，且全部來自本地船隻，每月亦有虧蝕，在保就業計劃結束後更雪上加霜，希望政府盡快提供補助。