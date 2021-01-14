衞生防護中心「跪低」　佐敦新填地街4幢大廈居民須入檢疫中心

佐敦新填地街舊樓爆疫多日，衞生防護中心今日(14日)終於「跪低」，要求佐敦新填地街20號、22號、24號及26號大廈的居民全部入住檢疫中心。當局指，目前相關大廈累計出現27宗確診個案，涉及13個單位。截至今早(14日)9時，該中心已安排79名相關大廈居民到檢疫中心接受隔離。

佐敦新填地街26號大廈在本周一(11日)單日新增7宗確診，由於該街道20號至26號的大廈互通，導致現時該街道20號、22號及26號大廈累計出現27宗確診。衞生防護中心最初要求該地段大廈進行強制新冠病毒檢測，若同層有確診單位，該層居民便須入住檢疫中心接受隔離，但未有要求全幢大廈的居民撤離。

衞生防護中心指出，考慮到新填地街20號至26號的大廈實際上互通，部分住客共用公共地方。為盡快切斷大廈內及社區的傳播鏈，衞生署進一步向新填地街20號、22號、24號及26號大廈，1至7樓其他所有單位、沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

此外，政府於本月12日，引用法例要求上月30日至本月12日期間曾身處新填地街20號、22號、24號及26號大廈超過2小時的人士，須於本月15日或之前接受新冠病毒檢測。