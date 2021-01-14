灣仔汽油彈庫案5被告3潛逃　兩內地服刑1移交香港

12港人偷越邊境事件，其中一名因未成年而被起訴的男子廖子文，被移交香港完成隔離檢疫後，今（14日）被帶往區域法院，就其被控串謀意圖危害生命而縱火罪的案件應訊。法庭將案件押後至3月2日，與同案其他被告一同再提訊，期間被告須還押看管。

辯方今日向法庭表示，17歲的被告廖子文將申請法援，但就着其保釋金處理一事則沒有陳詞。法官考慮後，決定充公被告3000港元保釋金。庭上所見，被告精神不俗，回應問題時聲線清晰，他並望向旁聽席，向旁聽人士眼神示意。

廖子文跟其餘4名被告鄧棨然、鄭進、鄭子豪和李威龍，被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他們於2019年9月在香港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指，他們於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

其實本案中的另外兩名被告鄧棨然及鄭子豪，亦是潛逃的12人之一，深圳市鹽田區人民法院早前就該案作出裁決，鄧因組織他人偷越邊境罪成判囚3年及罰款2萬元人民幣；鄭因偷越邊境罪成，判囚7個月及罰款1萬元人民幣。

而另一名被移交香港的未成年犯黃臨福，昨日亦就其有意圖而企圖縱火和管有攻擊性武器兩罪出庭應訊，他亦遭法庭充公保釋金，並還押至2月26日再訊。