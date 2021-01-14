政Whats噏：接街坊投訴竟搵對手求助　網民斥陳梓維無能

處理地區事務一直都係區議員嘅恒常工作，之但係自上任以嚟就備受關注嘅油尖旺區議員陳梓維日前接到居民求助，但佢就以冇大廈法團電話為由，「用咗一種冇人會用嘅方法」去處理，就係通知其對手幫忙，搞到對方都話議員搵前議員作個案轉介係第一次。陳梓維似乎以為呢個方法好聰明，但係就惹來網民批評佢能力有問題，仲要「通知對家當做咗」。

事緣陳今日凌晨(14日)喺Facebook上載咗一張貼喺大廈內嘅業主立案法團會議記錄，而會議地點竟然係該區前區議員葉傲冬嘅辦事處。佢喺貼文中解釋話有收到街坊投訴，指大廈外牆有大幅不明污漬，擔心係因糞渠滲漏造成，點知佢「咁啱冇該法團電話」，所以就通知咗葉傲冬，仲話「為咗慎防對家將投訴當成自己工作，所以在此立下證據」喎。葉傲冬下午就喺Facebook回應，話本身做到都冇諗過抽佢水，希望陳對得住「糧支」，又指歡迎佢繼續轉介個案。

貼文一出隨即引嚟網民炮轟，斥事件與政治立場無關，而係能力問題。亦有人認為佢作為區議員應更主動聯絡當區民政事務處通知相關部門處理，更批評佢今次發文如「射波嘅最好證據」，亦有唔少建制派人士轉載貼文食「花生」，離島區前區議員傅曉琳都暗諷話佢「勁」，難怪自己連任唔到。睇怕陳梓維要再落力啲做嘢，唔係嘅話遲早引起地區民怨大爆發啊！

去到下晝，被建制派瘋狂抽水嘅陳就再發貼文，辯稱自己接獲投訴後，曾嘗試要求保安員代為聯絡法團主席同管理公司，但就形容保安員拒絕合作，更被反寸點解唔通知對手嘅所屬政黨，所以佢先會決定去搵對方，仲反指：「單單聯絡法團主席一事對他們來說應該不會困難吧？」既然講到咁簡單，但又話自己做唔到，係咪變相自曝其短，話畀全世界知自己技不如人呢？