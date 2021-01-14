公屋鉛水事件欺詐案　總承辦商稱事後用2億元換水喉

2015年多個公共屋邨被揭發食水含鉛量超標，政府成立調查委員會，但其中兩間三判商的東主涉嫌在會上作假證，他們否認在宣誓下作假證供及欺詐兩罪，案件今天（14日）在區院續審。總承辦商有利建築的董事供稱，自從公共屋邨鉛水事件被揭發後，該公司向房屋署承諾負責，須出資更換受影響屋邨的食水喉，費用約2億港元。

兩被告分別為莫海光(61歲)及蕭健煌(57歲)，俱報稱是地盤工人。他們分別被控一項宣誓下作假證供罪，控罪指兩人於2015年12月3至4日，在食水含鉛超標調查委員會中，宣誓為證人下，故意作虛假關鍵性陳述。他們另被控欺詐有利建築有限公司，莫訛稱只會於牛頭角下邨及石硤尾邨的水喉工程用無鉛焊料，而蕭就訛稱只會於彩福邨的工程中用無鉛焊料。

有利建築的董事黃天祥供稱，其集團子公司是二判商明合有限公司。黃認識兩名被告，其中首被告與明合的關係深厚，雙方合作逾20年，故明合考慮價錢、表現及合作關係的因素等，聘用首被告的公司為三判商。

黃遂指，有利建築與房屋署簽訂有關合約時，合約要求屋邨食水喉的接駁位置必須使用無鉛焊料及無腐蝕焊膏，而部分物料會由三判商挑選，再經由明合和有利建築逐層遞交，呈上房屋署作審批核實後，該物料方可使用。黃另解釋，所謂「無鉛焊料」並非完全無鉛，其實是指該焊料的含鉛量不高於某一標準。