嶺大設「保就業」救畢業生　代支3成薪酬　約85%人獲聘

新冠肺炎疫情令經濟重創，職位空缺亦有所減少。為支援畢業生就業及升學，嶺南大學在去年4月成立「畢業生支援基金」，至今已使用約270萬港元，包括為聘用畢業生的僱主提供薪金津貼，為創業畢業生提供資助，以及校內持續進修津貼等。截止上月為止，該校約有85%畢業生已經獲聘，全職工作畢業生的平均月薪大約為15,065港元，與前年期同期相若。

嶺大校長鄭國漢及副校長莫家豪去年4月發起並牽頭捐出年薪一成，成立的2020年「畢業生支援基金」，共籌得約200萬港元，再加上其他捐款，大學共撥出400多萬港元支援畢業生。

截至上月為止，大學透過問卷調查收到超過91%畢業生回覆當中，其中有大約85%的畢業生已經找到工作，當中約3%人創業，另外約有10%人繼續升學，亦約有4.5%人正尋找工作。校方曾預計上屆畢業生就業率會因疫情而下跌10%至15%，但因推出各項支援計劃，令畢業生的就業率與往年差別不大，但估計畢業生會較往年花多1至2個月才能求職成功。

上述支援基金包括向畢業生提供的就業支援，包括向聘請上屆畢業生的僱主提供月薪的30%津貼，為期4個月，每名畢業生津貼額最高2萬港元，至今已有約90人獲聘，而行業類型包括行政、會計、市場推廣及人事管理等等。