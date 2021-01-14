政Whats噏：張竹君日日見　梁美芬促陳肇始交代人手分配不均

本港疫情已經持續1年，但政府抗疫手法毫無長進。議員梁美芬(Priscilla)不滿政府抗疫表現，又質疑食物及衞生局轄下人手嘅工作分配不均，但陳肇始答非所問，激到Priscilla紥紥跳，反問「局長答咗啲乜嘢」？

尋日(13日)嘅立法會大會上，有4位議員提交嘅口頭質詢都係要求陳肇始回應，之不過眾人都唔滿意佢嘅口頭答覆，仲有議員叫佢提早退休添。但估唔到陳肇始連書面答覆都搞唔掂，Priscilla早前提出書面質詢，要求政府交代抗疫工作表現，當中提到衞生防護中心傳染病處主任張竹君，過去1年差唔多每日都出席疫情簡報會，反觀衞生防護中心總監黃加慶喺期間休假超過1個月喎。Priscilla質問衞生署有冇檢討人員工作分配，又要求提供衞生署署長陳漢儀、黃加慶同張竹君喺過去一年出席記者會嘅次數。

之但係陳肇始喺書面答覆中仍然「耍太極」，話政府會透過記者會，向公眾發放疫情資訊，喺去年總共舉行咗超過300場記者會。又講到衞生署係應對疫情嘅主要部門，會因應運作需要，適時調配人手，仲強調同事各有分工咁話喎。Priscilla當然唔滿意回覆喇，喺社交網站大吐苦水，話「乜真係咁難答咩？」質疑自己到底「睇咗啲乜嘢」。Priscilla向我哋鬧爆陳肇始，話局長並無正面回答人手安排問題，顯示佢並唔了解現時嘅運作，但「冤有頭、債有主」，理應要交代清楚喎。

Priscilla前排去咗內地，親身經歷咗14日嘅隔離措施，形容內地將疫情視為打仗，既重視、又謹慎，每日都有人打電話悉心問候佢嘅身體情況，更加凸顯香港抗疫團隊好死板，甚至不負責任啊！Priscilla批評政府始終唔肯落實全民強制檢測計劃；檢測方法成效存疑，有病人原本獲得結果證明並無確診，病逝竟然發現實情係確診；對緊密接觸者「三不問、三不管」，有人「白等、等到死」。總之就問題一籮籮，直指依家講緊人命問題，好多人都係無辜病逝，促請當局好快啲反思喇！