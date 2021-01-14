港台女編導否認作虛假陳述　案件3月24日開審

香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲負責拍攝元朗721事件專題期間，被指在進行車牌查冊時作出虛假陳述，她今天（14日）在西九龍法院否認兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」，被告不認罪，案件定於3月24日開審，審訊時間兩天，期間被告繼續保釋。

37歲被告蔡玉玲被控於2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述，即表示申請證明書以作與交通及運輸事項有關的用途，進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜。

控方表示將傳召7名證人，但控辯雙方將可同意大部分案情。辯方則表示只需要盤問其中三名證人，其中一人是運輸署職員，另外兩人則為街外證人。據悉，涉案車輛的登記車主是一間公司，其中一名街外證人為該公司的東主。

辯方又指，本案有關於法律詮釋的爭議，包括被告的陳述是否屬「虛假」，以及相關資料是否屬「要項」。控方則指「虛假」就是指被告之目的並非是與「交通及運輸事項」有關；至於「要項」，就是指運輸署若知道實際情況，將不會批准有關申請。