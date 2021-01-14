老翁集會中高叫剁警成肉醬　官指無造成傷亡屬僥倖判囚5月

去年1月19日中環遮打花園舉行集會，一名退休漢在港鐵金鐘站出口外手持揚聲器，大叫：「要將香港警察全部殺晒，佢哋無一個係無辜」，又揚言要將警察剁成肉醬。他早前經審訊後被裁定在公眾地方作出擾亂秩序行為罪成，今日（14日）被判監5個月，他申請保釋等候上訴被拒，需即時服刑。

辯方求情指，64歲被告何兆麟出身自內地富裕家庭，移居香港後養大兩女一子，年老的他現患有糖尿病及嚴重抑鬱。被告一向關心時事，案發時因一時氣憤為了發洩情緒才犯案。而他計劃在案件完結後移民澳洲，「離開佢生活咗30、40年嘅地方」，陪伴在當地定居的女兒，故他沒有重犯機會。

心理專家報告則指，被告曾經歷文化大革命的艱苦生活，因不滿國內政權才來港，他視香港警察為國內政權的代表，他過往曾犯刑恐及襲擊等涉及暴力的罪行，專家認為他有重犯風險，但毋須接受心理治療。

裁判官劉綺雲判刑時指，被告意圖煽動在場人士仇警，更使用揚聲器放大目標聽眾，有人加入附和叫囂；案發歷時10分鐘，在場也有政見不同人士及不少警察，被告行為或鼓吹他人訴諸暴力，危害社會安寧。而案發地點為港鐵出入口，若警方展開拘捕，人群或逃到港鐵站內甚至月台，波及乘客和列車服務，對公眾安全構成實質及即時的風險，故案中無人命傷亡實屬僥倖。基於案情嚴重，法庭必須判監以收阻嚇作用。