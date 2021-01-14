輸美港貨禁標「香港製造」　政府正式要求世貿設專家組審理

早前美國通過《香港自治法》後，落實取消香港部分特殊地位，當中包括輸美港貨禁止標籤「香港製造」。政府早前指，已就有關措施向世界貿易組織（世貿）投訴，促請美國撤回，惟措施最終於去年11月實施。政府今日(14日)根據世貿爭端解決機制，要求世貿爭端解決委員會在其於本月25日舉行的會議上成立專家組，審理有關新規定違反世貿規則的爭端。

香港駐世貿常設代表已於今日向世貿秘書處送交相關文件。商務及經濟發展局局長邱騰華亦已去信美國貿易代表，通知美方本港已根據世貿機制向美方採取進一步行動。

邱表示，美國單方面試圖削弱《基本法》賦予香港的單獨關稅區地位，做法極不合理，亦混淆市場，破壞以規則為本的多邊貿易制度。本港會全力維護一國兩制的基本原則，至於政府去年亦曾按世貿爭端解決機制要求與美方進行磋商，惟美方的反應令人失望，政府會捍衞利益，按機制向美國採取進一步行動。

邱重申，在香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納，這既符合香港的單獨關稅區地位和世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。