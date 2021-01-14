食環署滅鼠未見成效　民間智慧勝過署方新科技

本港鼠患為禍，食物環境衞生署近年花費公帑引入滅鼠新科技，但仍未見成效。大批頑鼠仍肆虐街頭，甚至入侵單位。於是網上有人僅以水桶及膠板，就製成高效捕鼠器「自救」，署方或可借鏡。

食環署過去12年每年在滅鼠方面費用就高達1.5億港元，當中亦引入不少新科技，如氣壓滅鼠器，夜視攝錄機及熱能影像攝錄機等，惟一直成效不彰。高科技可能不及貼地的民間智慧，有網民早前上載短片表示，只須在水桶內掛上一塊會轉動的圓板，並在板的兩側黏上鼠餌。當老鼠躍入桶中欲食鼠餌時，圓板因重量失衡而自轉，令老鼠掉進桶底，再難逃逸。

另有網民僅以水桶、保鮮紙及鼠餌等，便製出低成本捕鼠器。只需在水桶封上保鮮紙，在保鮮紙上撕開洞口，並於桶內及保鮮紙上放置鼠餌。水桶旁則架設木板，吸引老鼠沿木板攀上水桶，再透過保鮮紙破洞鑽入水桶內。老鼠一旦跌入桶中，就難以爬出桶外。

此外，有網民先於透明水桶兩側架設木板，並在水桶上方放置鐵絲網及設下洞口，同時於桶內設下一組以鋁罐組成的滾輪，再將鼠餌放置水桶底。當老鼠透過木板爬上水桶頂部及鑽入洞內隨即掉進到滾輪跌至水桶底，再也無法逃出。