東網揭發本港鼠患處處　屢番踢爆食環署蟲鼠組員工「蛇王」

東網連環揭發本港多區出現鼠患，又屢次踢爆食物環境衞生署防治蟲鼠組「蛇王」實況。當中最轟動為去年先後揭出兩個東九龍區街市出現「群鼠噬豬殼」的駭人情況，最近亦揭發東涌居屋裕泰苑淪為「蟲鼠溫床」，該屋苑今年入伙不久卻現鼠蹤，有肥鼠在光天化日下公然覓食，嚇煞居民。

東網在去年8月接連揭出，觀塘秀茂坪街市及黃大仙大成街街市上演「老鼠派對」，有多隻老鼠在清晨時分圍攏在肉檔外的豬殼「歎早餐」，畫面惡心，令顧客無辜買下「二手豬肉」。事件引起社會關注，食環署於同月「跪低」，表示已加強街市的防鼠措施，包括繼續在部分街市展開密集式滅鼠行動及放置捕鼠器等。東網亦於本月揭發新入伙的東涌裕泰苑出現鼠患，大廈地下的露天垃圾收集站內有多個垃圾桶未關好蓋，淪為蟲鼠「糧倉」，惹來肥鼠公然覓食，令居民受驚。

目前全港公眾地方的防鼠及滅鼠工作，主要由食環署轄下的防治蟲鼠組負責。但東網過往多次發現該組員工「蛇王」，例如去年5月有防治蟲鼠組員工當值時全日不作為，反而在海灘漫步散心；又有員工玩手機或躲起「等收工」等。事後有區議員直斥本港鼠患問題明明愈趨嚴重，惟食環署員工卻「蛇王」偷懶，實在是浪費公帑。