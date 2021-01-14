政Whats噏：又有政府高官倒米 林偉喬自爆屋企人唔用銅芯口罩

政府上年斥資2億港元全民派發銅芯抗疫口罩，不過就劣評如潮，唔止得唔到市民支持，就連政府高官都倒米。今次就輪到政府資訊科技總監林偉喬(Victor)喇，佢就自爆屋企人冇用到啲口罩。銅芯口罩係由創新及科技局出品，不過作為轄下嘅部門都唔撐場，唔知局長薛永恒又點睇呢。

Victor今日(14日)出席網上論壇，期間就自爆話屋企人冇用到銅芯口罩，所以有部分就畀佢拎咗嚟帶，埋單計數仲有成5個咁多添。按每個口罩可以洗約60次嚟計算，如果佢一日洗一次，依家所積埋嘅口罩都可以用起碼9個月添。佢仲話，新冠肺炎疫情帶畀政府唔少啟發，呢一年推行唔少項目，有部分自己都親身感受過，好似係疫情儀表版咁，可以透過地圖形式容易得知疫情進展同高危地方。

話時話，當時本身推出銅芯口罩係用嚟解決口罩荒，但推出之後其外觀同安全問題備受非議，兩輪派發計劃只係派出大約1,078萬個口罩，喺街頭上已經唔多市民戴，仲要唔可以喺醫院使用，連應考政府聯合招聘考試（JRE）都唔戴得入場。家陣Victor屋企人都唔用，連屋企人都Sell(推銷)唔到，難怪市民都唔用啦！