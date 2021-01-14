2.5萬外傭自願檢測比率極低　佔總數僅6%

新冠肺炎疫情持續，確診數字仍高水平，部分確診人士並沒有病徵，顯示社區存在眾多隱形傳播鏈，過去亦曾有外傭群組爆發。政府由2020年12月18日開始為全港所有外籍家庭傭工（外傭）提供一次免費新冠肺炎病毒檢測服務，但至今日（1月14日）只共逾25,000名外傭於社區檢測中心接受免費檢測服務，佔全港約37萬外傭僅6.76%，可見外外傭檢測積極度低。

有關檢測服務日期會直至1月31日，食物及衞生局發言人表示，是次為外傭提供的免費檢測安排至今識別出7宗確診個案，確診比率達0.03%。鼓勵外傭積極參與免費檢測以保障自己和僱主家庭健康，亦呼籲僱主積極協助安排外傭接受免費檢測。

外傭必須透過社區檢測中心預約系統預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將需自行繳付240元的檢測費用。如外傭的舊僱傭合約已屆滿或終止、並正等待到新僱主家庭履新，亦可繼續透過勞工處位於灣仔告士打道七號入境事務大樓一樓的臨時派發╱收集點以領取或交回樣本收集包，毋須預約。