科興疫苗有效率存疑　政府稱會盡快評估數據

本港訂購的3款疫苗之一、內地科興疫苗在巴西的第3期臨床試驗後期報告發現，其有效率僅50.4%，遠低於早前公布的78%，引起公眾疑慮。政府發言人晚上回應指，衞生署正向各與政府達成採購協議的疫苗製造商積極跟進，以盡快取得有關數據作評估及審批。

政府亦會適時透過不同渠道向市民提供有關疫苗的最新資訊，並公布專家就疫苗提供的意見，讓市民掌握有關疫苗的正確和全面的資訊，呼籲市民小心核實網上有關疫苗的資訊，切勿隨便相信未經核實的傳聞。

發言人又強調，所有在香港使用的新冠疫苗必須符合相關要求和程序，按照《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》審批作緊急使用，訂明疫苗製造商或其代理、入口或批發商提交申請，尋求批准作緊急使用的條件和程序，但申請者須提交有關疫苗的第三期臨床研究數據、海外批核的情況，以及其他與疫苗的安全、效能及質素相關的資料，食物及衞生局局長在批准認可疫苗作緊急使用前，會先考慮顧問專家委員會的意見。