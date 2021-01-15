何志平專欄：美國的化身

剛從紐約大都會看守所回家到美國中部的「哥麥」（假名），是退役的軍官，昨天來訊聊近況，當然說起1月6日美國國會山莊的暴亂，說：「看視頻畫面還以為我們回到了中東戰場的情景！但交戰的敵人不是阿拉伯人、穆斯林或其他異種人，是我們自己美國人呀！這是人民和人民的交戰啊！政府是屬於人民的，由人民統治的，和為人民而設的啊。現在看到的，發生了的，都跟這個長期以來奉為最高無上的『聖旨』背道而馳！可悲的是那時候我們還有林肯總統，但今天我們連一個夠得上的政治家都沒有，他們的視野絕對超不出自拍照片的範圍，甚至無法用合文法的句子推出他的謊言來！那些拚命擠進國會大樓的紅帽子，又是在幹啥？不知所謂的到此一遊，拍個照，抬走了些紀念品，吵嚷一番後，最高統帥一聲是時候回家了，便乖乖的離去，如常的剩下非裔清潔工人來打掃垃圾收拾殘局。」

我打斷哥麥一輪炮轟的牢騷，說：「各黨各派都跳出來譴責騷亂者，說要追究責任，多人陸續被捕起訴，紐約市長和多個團體都出來說參與暴亂的員工會被解僱。眾議院更準備動議彈劾總統，說他發動政變暴動！看着這鋪天蓋地而來的事後算帳，其他國家地區，如香港，便是望塵莫及了！」

哥麥不以為然的澆着冷水：「都是治標不治本走過場的指定動作而已，各人都在盤算着怎樣趁這趟渾水撈點政治本錢！奇怪的是主流媒體忽然的學會了如何使用『騷亂』和『國內恐怖主義』之類的詞句，這些用詞以前是用來形容在其他盟友國家發生的『社會運動』，這是從來在美國本土用不上的標籤。現在媒體發現暴力抗議並不高尚，縱使抗議者喊着的口號，扛着的旗幟，都是愛國的，正義的，為着拯救美國的民主，為着挽回美國偉大精神的，就如你們香港暴徒喊的高大口號一樣，但這次打砸燒的不是『捍衞民主的鬥士』，不是『對抗強權暴政的和平正義者』，而是被主流媒體和國會定性為『暴民』和『恐怖主義者』！多麼的諷刺啊！」

我把話題轉回到美國內裏深層次的問題，說：「60多年前，你們的馬丁路德金不是說過，『騷亂暴動是絕無其他渠道發聲的人們所能用的唯一言語！』這次可就是原因了嗎？」

哥麥馬上接着說：「被出賣被背叛的人民都受夠了，他們被政府的謊言假語蒙騙了多少個年頭，他們對這個制度還能有啥的希望呢？多年來他們抗議着無窮擴張着的大政府，大虧損赤字，無掩開放的邊境！結果是甚麼？草根的美國人不斷被高大上的政府政客貶低和蒙騙，群眾的聲音不聽，或聽而不理。你看！他們就在2016年選出一個真人秀的演員來當總統！選民從來不以為他是個正人君子，但他們看到他有蠻勁挑戰不吃人間煙火的政治精英和媒體。還有，和那些政壇領袖和媒體喉舌不同，特朗普並不討厭他們，還以他們為心腹，為他們發聲，儘管他們的要求是那麼的自私自利和政治不正確！他們一路的支持着特朗普，雖然他語無倫次，手段卑鄙，但總統就是他們被剝奪權利的工人階級中將被遺忘的一分子！特朗普就是美國人民的縮影！」

我點着頭有所體會領悟的說：「特朗普將會離去，但特朗普主義和現象不會消失，因為特朗普不是因由，不是病根，是結果，是病徵！因為有這樣的群眾，有這樣的社會才有這麼樣的總統！所以美國民主黨新政府不要以為趕盡殺絕特朗普便天下太平萬事無憂！後頭的問題和麻煩正多着呢！」

哥麥嘆了口氣，說：「特朗普不是另類異數，他是美國的化身。他拒絕承認選舉失敗是美國精神的典型特徵，正如他不斷的拒絕接受中國的崛起一樣。美國可會願意平穩過渡成為全球第二的嗎？」